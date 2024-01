Corini alla vigilia di Cittadella - Palermo: " Sarà una partita apertissima"

"Il Cittadella è una squadra forte, è in crescendo negli ultimi mesi e da anni lotta per i play-off. Si battono con grande coraggio, bisogna capire alcune situazioni in una partita che sarà apertissima". Così Eugenio Corini, tecnico del Palermo, a due giorni dalla sfida contro il Cittadella, in programma sabato alle 14 allo stadio Tombolato. Entrambe le squadre stanno vivendo un ottimo momento: i veneti sono reduci da otto risultati utili di fila, mentre i siciliani da quattro. "So che ci saranno 1500 tifosi rosanero domani ed è significativo per noi - ha aggiunto il tecnico rosanero -. Aver fatto in modo che abbiano nuovamente entusiasmo è importante, vogliamo regalare una grande soddisfazione sabato contro il Cittadella".

Qualche dubbio di formazione con Corini che deve fare anche i conti con i giocatori che non sono al 100%: "Lucioni ha fatto un percorso differenziato - aggiunge il tecnico -, domani proverà e capiremo se può partire con noi. Il resto dei giocatori sono tutti convocabili, esclusi Marconi (squalificato, ndr) e Coulibaly, che ha avuto l'influenza e probabilmente sarà disponibile per Modena.

Anche Mateju e Gomes hanno avuto l'influenza, con Claudio che ha fatto il primo allenamento questa mattina. Di Mariano l'abbiamo gestito tre o quattro giorni per un affaticamento muscolare. Tutti gli altri sono a posto, abbiamo lavorato bene con grande applicazione e intensità, con la piena consapevolezza che andiamo ad affrontare una squadra temibile".

Corini ha dribblato le domande sul mercato, preferendo non sbilanciarsi su nomi e situazioni: "La visione è completa, dobbiamo capire cosa migliorare in questa squadra. Quello che possiamo fare lo faremo, non dico altro sul mercato e non commenterò alcuna situazione in entrata o in uscita. Trasferimenti e partite contemporaneamente? La squadra l'ho vista bene, non faccio il classico discorso ai giocatori perché siamo tutti professionisti. Il fatto che tanti ragazzi sono seguiti da altri club è motivo d'orgoglio per i ragazzi. Il campionato è molto competitivo. Penso che avere una stabilità a livello di rosa aiuta. Il margine di miglioramento c'è sempre. Reggere le partite da un punto di vista emotivo sarà fondamentale. Su questo abbiamo fatto dei miglioramenti che voglio vedere già da Cittadella", ha concluso Corini.