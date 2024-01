Pallavolo, Under 18: la Genovese Eurialo batte l’Holimpia. Bene anche la squadra Under 14 che vince con il Floridia

Vittoria netta e secondo posto in classifica consolidato. La Genovese Eurialo Siracusa comincia con un sonante 3-0 il nuovo anno. A cadere sotto i colpi di Flavia Cantalanotte e compagne, nella prima di ritorno del campionato under 18 di pallavolo femminile, è stata l’Holimpia Siracusa. Il primo set vede le padrone di casa sempre avanti nel punteggio e termina 25-18. Nel secondo, buona partenza delle ragazze allenate da Luca Scandurra che, sul 12-7, si fanno però rimontare fino al 12-12. Quando però va al servizio Cantalanotte, la forbice si riallarga grazie ad una serie di punti in battuta e a giocate vincenti che consentono alla Genovese Eurialo di ristabilire un cospicuo vantaggio e chiudere comodamente sul 25-14. L’ultimo punto porta la firma di Noemi Carnevale. Il terzo set è senza storia e termina 25-7, con la bella battuta finale di Sarpong Toniah Abena, che costringe le avversarie a forzare la giocata, con la palla che termina fuori. La Genovese Eurialo festeggia dunque una vittoria meritata e netta che aumenta l’autostima del gruppo.

Buona anche la ripartenza della squadra under 14, che ha vinto facilmente 3-0 a Solarino con il Floridia e rimane seconda in classifica, anche in questo caso alle spalle dell’Aurora Siracusa. Continua, dunque, la lotta a distanza tra le due squadre del capoluogo per la leadership dei due tornei.