Fare Sport è un Diritto: Il Progetto CONI Sicilia 2023/2024 coinvolge due scuole di Modica

Il CONI Sicilia, in collaborazione con l'Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, ha lanciato il progetto "Lo sport: un diritto per tutti 2023/2024". Questa iniziativa, finanziata attraverso i contributi 2023 previsti dalla legge regionale 8/78, mira a promuovere il diritto allo sport per tutti gli studenti, offrendo loro l'opportunità di praticare diverse discipline utilizzando le strutture sportive delle scuole.

L'incontro di oggi presso l'Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani di Modica ha evidenziato l'impegno e la determinazione nel promuovere l'attività sportiva tra le nuove generazioni. Le due scuole coinvolte nel progetto sono l'Istituto Comprensivo Statale “Santa Marta” e l'Istituto Comprensivo Statale “Raffaele Poidomani”.

Le discipline incluse nel progetto spaziano dalla scherma al calcio, dal tennis al tennis tavolo, dalla bike al volley, fino all'atletica leggera. Gli studenti delle classi primarie e secondarie avranno l'opportunità di partecipare a lezioni tenute da esperti del settore, fornendo loro un'esperienza completa e arricchente.

Il progetto è stato fortemente voluto, spinto e sostenuto dal Delegato Provinciale CONI di Ragusa, Maria Monisteri, con la responsabilità affidata al fiduciario locale CONI, Leandro Giurdanella (nella foto).

I rappresentanti delle scuole coinvolte sono:

• Istituto Comprensivo Statale “Santa Marta”: Marilena Buscema (Primaria) e Monica Pagano (Secondaria).

• Istituto Comprensivo Statale “Raffaele Poidomani”: Carla Migliore e Giusi Floridia (Primaria) e Elisabetta Cerruto (Secondaria).

L'obiettivo del progetto è promuovere uno stile di vita attivo, fornendo agli studenti l'opportunità di scoprire e coltivare il proprio interesse per lo sport. Il CONI di Ragusa si impegna a garantire che ogni giovane abbia accesso a queste preziose opportunità, contribuendo così alla formazione di individui sani e attivi.