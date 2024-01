Pediatria e Utin nel Siracusano, l'Asp fa il quadro degli organici

Con riferimento alle notizie diffuse in questi giorni attraverso gli organi di stampa e i social sulla situazione relativa al personale medico dei reparti di Pediatria e Neonatologia degli ospedali dell’Asp di Siracusa e alla confusione che gli stessi stanno creando sugli utenti, il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra ritiene doveroso precisare quanto segue:

“Le Unità operative di Pediatria di questa Azienda sono 4; di queste, quella di Lentini, per cui la dotazione organica dei pediatri autorizzata dalla Regione Siciliana è di 10 unità, ha in servizio tutte e 10 unità, ossia l’organico completo. Alcune di queste Unità hanno presentato congedi parentali o certificati di malattia e, pertanto, il numero si è ridotto solo ed esclusivamente per l’assenza temporanea di questi dirigenti medici pediatri.

Per quanto riguarda il reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa, il numero dei pediatri è di 6, di questi 2 hanno presentato malattia per cui il numero si è attualmente ridotto esclusivamente per la loro assenza.

Per quanto riguarda la Neonatologia e UTIN di Siracusa, su 13 unità previste in pianta organica approvata, 11 sono in servizio, 5 di questi hanno presentato congedi e malattia per cui l’Unità operativa si trova ad avere temporaneamente ridotto il numero per la loro assenza.

Per quanto riguarda la Pediatria dell’ospedale Avola/Noto, il numero del personale medico in servizio è di 7 unità di cui 3 in gravidanza e 4 attualmente in malattia, ridotto in questi giorni a 6 per le dimissioni presentate da un pediatra.

In considerazione che tutte le procedure per sopperire alla temporanea assenza dei pediatri sono state portate a compimento con esito negativo, per la Pediatria di Avola si è provveduto ad incaricare una Ditta esterna per impinguare temporaneamente il personale medico assente. Tutte le altre Unità operative continuano regolarmente a lavorare con il personale in servizio e l’attività tornerà a pieno regime nel momento in cui rientreranno i pediatri attualmente assenti. Tanto si riteneva necessario – conclude il commissario straordinario Salvatore Lucio Ficarra - per chiarire le tante inesattezze che in questi giorni sono state dette a danno dell’immagine dell’Asp e degli utenti”.