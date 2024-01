Aveva un minimarket della droga in casa: arrestato a Catania

Un 26enne è stato arrestato dalla polizia a Catania perché trovato in possesso di 504 grammi di marijuana, 167 ii hashish e 0,75 di cocaina.

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate durante una perquisizione della sua abitazione del quartiere di Nesima insieme a materiale per il confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione e 5.610 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.