Partecipò a una rapina in banca in Emilia Romagna: arrestato a Palermo

Arresto da parte Polizia di Stato, sulla scorta di una segnalazione della Squadra Mobile di Palermo e di una misura cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Reggio Emilia per un 41enne palermitano indiziato di una rapina, in concorso con un complice, avvenuta lo scorso 6 giugno nella filiale di Emil Banca a Boretto, nel Reggiano. In quella occasione due uomini, uno dei due vestito da donna, avevano costretto il direttore della filiale, minacciandolo, ad aprire lo sportello Atm e la cassaforte principale dell'istituto impossessandosi del denaro contante contenuto e poi avevano chiuso i dipendenti e i clienti presenti in un locale della struttura. A seguito delle indagini, svolte dalla Squadra Mobile reggiana in collaborazione con quella palermitana, è stato emesso un provvedimento cautelare, da parte del Gip, a carico del 41enne già noto alle forze dell'ordine e già in carcere per un'altra rapina consumata ai danni di un altro istituto di credito in altra provincia. Sono ancora in corso, invece, le indagini per identificare il presunto complice dell'arrestato.