Alberi di ulivi tagliati ad assessore di Burgio, solidarietà della Dc di Cuffaro

Otto alberi di ulivo, in contrada Torrisi, a Burgio, impiantati su un terreno di proprietà di un assessore comunale del piccolo centro dell'Agrigentino, Calogero Piazza, sono stati tagliati nella notte da ignoti. A presentare denuncia ai carabinieri è stato lo stesso amministratore. "Esprimo la mia solidarietà all'assessore comunale di Burgio Calogero Piazza, sono sicuro che, seppure turbato, continuerà a portare avanti l'impegno in favore della sua comunità con la stessa determinazione di sempre - dichiara il capogruppo all'Ars del Pd, Michele Catanzaro -. Sono fiducioso e sicuro che ci sarà una pronta risposta da parte delle forze dell'ordine e della magistratura affinché si faccia piena luce sull'episodio - dice Catanzaro - a Burgio c'è un'amministrazione giovane e dinamica che con la guida del sindaco Enzo Galifi sta lavorando bene e non si fermerà certo di fronte a vili atti intimidatori".

"L’intimidazione subita dall'assessore di Burgio, Calogero Piazza, è un gesto ignobile che va fortemente condannato”. Lo dichiara il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro. “Auspico che, al più presto, gli inquirenti facciano chiarezza su quanto accaduto e sono sicuro che Piazza saprà reagire e il suo impegno continuerà ancora con maggiore determinazione. Tutta la Democrazia Cristiana - continua Cuffaro - esprime piena solidarietà all'assessore".

“Massima solidarietà all'assessore Calogero Piazza, vittima di un atto intimidatorio che la Democrazia Cristiana condanna fermamente. Sono certo che il rappresentante della giunta del Comune di Burgio proseguirà nel suo lavoro e non si farà certo fermare nel suo impegno politico. Confidiamo nelle indagini delle forze dell’ordine e che si possa fare luce su questo episodio quanto prima”. Lo dichiara il capogruppo della Dc all'Ars, Carmelo Pace.