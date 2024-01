Tar di Palermo accoglie ricorso laboratorio di analisi: Asp condannata al risarcimento per il 2020

Nel corso del processo i difensori rilevavano in giudizio come l'Assessorato Regionale alla Salute con D.A. 2087/2018 aveva previsto la destinazione del 50% delle economie di spesa alle prestazioni erogate extra budget e con successivo D.A. 429/2022 aveva stabilito per l'anno 2020, l'assegnazione di eventuali risorse residue alle strutture che nell'anno 2020 avevano erogato maggiori prestazioni rispetto al budget assegnato. Pertanto, gli avvocati Rubino ed Impiduglia rilevavano che l'Asp avrebbe dovuto accertare e quantificare l'ammontare delle economie prodotte, assegnandole alle varie strutture che avevano erogato prestazioni in eccesso rispetto al budget, previa stipulazione di appositi accordi integrativi. Adesso, in accoglimento delle argomentazioni difensive, il Tar di Palermo, ritenendo fondato il ricorso proposto, ha condannato l'Asp di Palermo ad avviare e a definire il procedimento avviato su istanza del Laboratorio di analisi entro il termine di 90 giorni ed al contempo nell'ipotesi di inottemperanza nel suddetto termine ha nominato Commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana. Infine, ha condannato l'Asp di Palermo al pagamento delle spese di giudizio in favore della struttura ricorrente.