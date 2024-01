Calcio, il Modica ospita la Rocca Acquedolcese

Domenica importantissima per il Modica Calcio che in casa alle 14, 30 affronterà la Rocca Acquedolcese, una sfida dalla quale si vuole tornare a vincere e portare il bottino pieno alla propria classifica. Inoltre sarà fondamentale dare entusiasmo al gruppo e ai tifosi che ogni domenica stanno al fianco della squadra anche in trasferta.

La classifica vede la Rocca Acquedolcese lottare per uscire dalla zona playout, una motivazione forte per la formazione ospite, che dal canto suo ha anche l’alibi di giocare contro una delle prime della classe e non avere nulla da perdere, specie giocando tra le mura nemiche. Vindigni e compagni dovranno dare continuità alla prova contro Milazzo e al carattere dimostrato, in questo modo potranno inanellare una serie di risultati utili dimostrando le qualità del gruppo che sin da inizio stagione non sono mai state messe in discussione.

I rossoblù nel girone di andata vinsero per 3 -1.