Floridia, lavori per la Casa di Comunità: 2 uffici Asp trasferiti a Solarino

Chiude l'Asp di via De Amicis a Floridia. Non si tratta di una chiusura definitiva, ma soltanto momentanea, il tempo materiale di ristrutturare i locali destinati da parte dell'Azienda sanitaria locale, alla Casa di Comunità. Il progetto rientra tra quelli finanziati dal Pnrr e dovrà concludersi entro il 2025. "Da lunedì - dice l'assessore ai Servizi sociali e vice sindaco Marieve Paparella - il Comune consegnerà in comodato d'uso gratuito i locali che si trovano nell'area artigianale dove entreranno in funzione alcuni servizi che venivano effettuati in via De Amicis".

Alcuni uffici, invece, verranno spostati a Solarino, in via Magenta, come l'Ufficio Igiene, dove vengono effettuate le vaccinazioni e concesse le autorizzazioni sanitarie e la Medicina legale (per il rilascio di certificazioni medico legali). Il Cup, ufficio per le prenotazioni sanitarie e la Tutela mentale resterà a Floridia, ma nell'area artigianale, alla periferia della città".