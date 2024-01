Alla vigilia di Locri - Siracusa arriva dal Palermo l'attaccante Lo Faso: trasferta vietata agli azzurri

Gaspare Cacciola alla vigilia di Locri - Siracusa chiede agli azzurri di giocare con la stessa cattiveria dimostrata sul campo nel secondo tempo contro il Canicattì. Per il tecnico del Siracusa non si tratta di una partita facile, perchè i padroni di casa si sono rafforzati nel mercato invernale e puntano chiaramente alla salvezza. Il Siracusa, invece, ha la possibilità di accorciare le distanze sul Trapani (+4) anche per il turno di riposo dei granata. Il Siracusa non avrà tifosi al seguito. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Siracusa, in vista della gara allo stadio 'Macrì' di Locri.

E' stato invece l'ultimo arrivato in casa azzurra. Si tratta dell'attaccante, Simone Lo Faso, 25 anni, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, club con il quale ha esordito in serie A, e nella massima serie ha pure giocato con la Fiorentina. Nella sua carriera ha giovato pure in serie B con il Lecce, oltre che con i rosanero ed in serie C ha indossato le maglie di Cesena e Pistoiese. Nell'ultima stagione ha giocato con il Livorno.

Per la trasferta di Locri, Cacciola ha l'imbarazzo della scelta dell'undici da mandare in campo.

(Nella foto Simone Lo Faso)