Taiwan, Lai vince le elezioni presidenziali

William Lai è stato eletto presidente di Taiwan. Lai, vicepresidente di Taiwan e candidato del Partito Democratico Progressista, ha vinto le elezioni presidenziali con il 40,2 per cento dei voti. Il suo risultato conferma per la terza volta alla guida di Taiwan il Partito Democratico Progressista anti cinese.

''Abbiamo mostrato al mondo quanto abbiamo a cuore la democrazia'', le prime parole che Lai ha rivolto ai suoi sostenitori al quartier generale della campagna elettorale del Dpp dopo che le urne lo hanno incoronato presidente. ''Voglio ringraziare il popolo taiwanese per aver scritto un nuovo capitolo nella nostra democrazia. Questo è il nostro impegno incrollabile - ha affermato - Taiwan ha ottenuto una vittoria in nome delle democrazie".

Alle urne, ''il popolo taiwanese ha resistito con successo agli sforzi di forze esterne per influenzare le nostre elezioni. Solo il popolo di Taiwan ha il diritto di scegliere il proprio presidente - ha scandito - confidiamo in questo". Spiegando che studierà l'agenda politica dei suoi avversari, Lai ha aggiunto che si impegnerà a portare nel suo governo talenti provenienti da contesti politici diversi. Taiwan deve costruire un ambiente politico di cooperazione e comunicazione, ha sottolineato.