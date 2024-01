Mercato ortofrutticolo di Comiso, monta la polemica per i rincari decisi dalla Giunta comunale

"La Giunta Comunale di Comiso ha pensato che fosse opportuno raddoppiare il ticket d’ingresso alla struttura, che considerata la frequenza di consegna per i piccoli produttori quasi giornaliera, va ad incidere per circa 250/300 euro all’anno, portando il totale del costo sui 500/600 euro all’anno. E così a ottobre con apposita Delibera di Giunta n. 313 del 27/10/2023 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL' INGROSSO MODIFICA TARIFFE “DIRITTO DI PEDAGGIO” ha autorizzato tale aumento che ovviamente riguarda tutti i frequentatori, quindi oltre ai produttori anche gli ambulanti e i commercianti acquirenti.

A fronte di una inadeguatezza dei servizi offerti, visti i box che necessiterebbero di interventi di manutenzione per una migliore abitabilità (ricordiamo ancora l’incidente mortale di un titolare di un box, caduto dal tetto pericolante l’anno scorso nel tentativo di riparare l’infiltrazione di acqua all’interno del box stesso), si pensa invece a un sovraccarico dei costi per gli utenti". Lo affermano in una nota Progressisti per Comiso - Movimento 5 Stelle - Sinistra Italiana. "Non vorremmo - conclude la nota - che invece di incentivare gli accessi al Mercato e aumentare il volume di affari all’interno della struttura di vendita, si disincentivasse e scoraggiasse la voglia di fare crescere il lavoro in quel luogo. Chiediamo con forza che tale sproporzionato aumento venga immediatamente sospeso e che in futuro ci sia un’attenzione maggiore e investimenti adeguati verso il settore dell’agricoltura".