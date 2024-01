Comitato "Cessate il fuoco", a Ragusa manifestazione contro la guerra

Fare il massimo della pressione possibile sulle autorità e sulle istituzioni di ogni Paese del pianeta per il ritiro dell’esercito israeliano da tutti i territori occupati; per l’invio immediato dei necessari aiuti umanitari per salvare la popolazione di Gaza; per il riconoscimento della Palestina come Stato membro dell’Onu; per l’invio di una “Forza di Pace” delle Nazioni Unite che si interponga concretamente fra la Palestina e Israele in maniera da garantire la sicurezza ad entrambi i popoli; e, non per ultimo, per il rilascio senza condizioni di tutti gli ostaggi israeliani ancora oggi sotto sequestro"! Lo afferma in una nota il "Comitato spontaneo CESSATE-IL-FUOCO ESTREMO SUD che questa mattina, in piazza San Giovanni a Ragusa, ha promosso una manifestazione contro la guerra. "Sono i nostri Governi che devono intervenire, come ha fatto lo Stato del Sudafrica, per imporre a Israele l’immediato CESSATE-IL-FUOCO. Sono i nostri Rappresentanti nelle Istituzioni che devono alzare la voce. Sono gli Amministratori e i Sindaci delle nostre città che devono diventare con coerenza e coraggio promotori di Pace", conclude il documento.