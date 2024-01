Marina di Modica, lavori in piazza secondo cronoprogramma

Sopralluogo di Antonio Drago, Assessore ai Lavori pubblici di Modica, al cantiere di piazza Mediterraneo, a Marina di Modica. “Ho voluto verificare di persona in questi giorni, l’andamento dei lavori in piazza Mediterraneo e al nuovo parcheggio di via Sacro Cuore. Su quest’ultimo- afferma Drago - posso dire che manca davvero pochissimo alla sua inaugurazione e poi finalmente sarà pienamente fruibile a disposizione della città. Per quanto riguarda i lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione di piazza Mediterraneo a Marina di Modica, tutto sta procedendo in maniera spedita e veloce. Ho avuto modo di parlare con il responsabile dell’impresa Boscarino che ha in appalto l’opera e con il direttore dei lavori, architetto Emanuela Basile e sono estremamente soddisfatto di come si sta lavorando e nell’assoluto rispetto delle tempistiche previste. Il che mi fa ottimista sul fatto che saremo in perfetta tempistica con quanto abbiamo previsto e detto al momento della consegna dell’opera. Tutto sta procedendo secondo cronoprogramma.

Peraltro, ho anche visto i danni provocati dalla mareggiata al moletto e ho constatato gli interventi riparatori che sono necessari".