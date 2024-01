Calcio a 5, Futura Rosolini vince la stracittadina con l'Handball: resta seconda in classifica

La Futura Rosolini si aggiudica la stracittadina di calcio a 5, superando al PalaTricomi l'Handball per 5 - 3. Un successo importante per la squadra del presidente Daniele Giurato, utile a non perdere i contatti con le prime della classe in C2. La Futura, seppur in campo rimaneggiata per l'assenza di cinque giocatori di peso, rimane al secondo posto in classifica, in condominio con l'Holimpia Siracusa ed a un punto dal Vittoria che rimane capolista, che ha sofferto più del dovuto contro il Villasmundo che alla fine ha battuto per 5 a 4. Successo pure per l'Holimpia Siracusa che ha avuto gioco facile contro il Meraco. Nove i gol realizzati dai siracusani in trasferta. Tornando alla stracittadina di Rosolini, la Futura ha dimostrato di avere una marcia in più, anche se gli avversari, sono stati all'altezza della situazione, cercando di rimanere in partita fino al termine. Inizio favorevole per l'Handball che passa in vantaggio nelle battute iniziali. Poi è la Futura che dilaga. Vanno a bersaglio Franzò, Milana, Vignigni ed ancora Franzò, fissando il punteggio sul 5 a 1. Dopo, un calo di tensione, permette all'Handball di realizzare 2 reti. La gara si chiude sul 5 a 3.