Rissa in discoteca a Balestrate, morto un ventenne preso a calci in testa

Un ventenne è stato ucciso in nottata nel corso di una rissa scoppiata all'interno della discoteca Medusa di Balestrate (Pa) e poi proseguita all'esterno del locale. La vittima sarebbe stata assassinata a botte. La Procura di Palermo, diretta da Maurizio de Lucia, ha delegato le indagini ai carabinieri della compagnia d Partinico che stanno interrogando i testimoni per identificare i responsabili e visioneranno le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale.

Alla vittima sarebbe stato fatale il colpo alla testa subito sbattendo a terra. Il ragazzo e'morto poco dopo il suo arrivo all'ospedale Civico di Partinico. Quello della notte scorsa è l'ennesimo episodio di violenza avvenuto nei locali della movida di Palermo e della provincia. L'ultimo episodio in ordine di tempo risale al 21 dicembre scorso quando davanti alla discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi, al culmine di una rissa, fu ucciso con colpi di pistola l'ex giocatore di calcio Rosolino Celesia, di 22 anni. Dell'omicidio si è autoaccusato un ragazzo di 17 anni che si trova attualmente in carcere dopo essere stato fermato insieme al fratello maggiorenne.

Si chiamava Francesco Bacchi e aveva 20 anni il giovane morto la notte scorsa dopo una rissa in discoteca a Balestrate (Palermo). Era il figlio di Benedetto (detto Ninì) Bacchi, il "re delle scommesse" finito tempo fa nell'inchiesta Game Over. Intanto i Carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Sembra che il ragazzo sia caduto a terra dopo avere ricevuto un calcio e poi abbia ricevuto altri calci in testa.

"Ho appena appreso la notizia dai social, è un fatto che ci lascia tutti sgomenti, anzi più che sgomenti. Siamo davvero sotto choc". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Balestrate Vito Rizzo, dopo avere appreso la notizia della morte del ragazzo di 20 anni dopo una rissa in una discoteca di Balestrate. "Il locale aveva aperto da meno di un mese - dice - e non c'erano avvisaglie di nessun tipo, ad esempio di situazioni di risse pregresse né di altro nel territorio. Le uniche segnalazioni che erano arrivate era la presenza di bottiglie dove posteggiavano le macchine nei pressi dei locali, perché i ragazzi arrivano con gli alcolici già da casa. Ma nessuna segnalazione di potenziali problematiche di questa natura nel nostro territorio". "Sono avvenimenti che danno da pensare - dice ancora il sindaco Rizzo - le forze dell'ordine nelle scorse settimane, fin dall'apertura della discoteca, hanno fatto diversi controlli, nelle serate dei weekend. E' chiaro che si chiedono sempre maggiori controlli e presenza sul territorio ma devo dire che qui la stazione dei carabinieri è molto presente. La presenza delle forze dell'ordine sul territorio c'è. Sono situazioni fuori da ogni logica". Poi aggiunge: "Purtroppo dopo un anno ci ritroviamo una situazione simile...". Il sindaco Rizzo si riferisce all'omicidio di Vincenzo Trovato, 22 anni, ucciso nell'agosto 2022 con un pezzo di vetro di una bottiglia rotta, durante una rissa avvenuta nella notte davanti a uno dei lidi sul lungomare sempre di Balestrate.