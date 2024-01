Deve scontare un anno e tre mesi per un furto a Noto: arrestata 57enne

Carabinieri della Stazione di Noto hanno arrestato una 57enne del luogo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. La donna è stata riconosciuta colpevole di furto aggravato in concorso, commesso a Noto a febbraio 2020 e condannata a 1 anno, 3 mesi di reclusione e 400 euro di multa. L'arrestata, dopo le formalità di rito, è stata associata alla Casa Circondariale "Piazza Lanza" di Catania, come disposto dall'Autorità giudiziaria.