Ordine pubblico fuori controllo a Rosolini: in fiamme due automobili

Rosolini è una città fuori controllo sotto il profilo dell'ordine pubblico. Lo spaccio della droga nella zona delle case popolari è incontrastato. Si vende di tutto anche nella zona che chiamano la 'fossa'. Poi i furti e non ultimo uno scippo a un pensionato a poche decine di metri dalle Poste. Ma la spirale di violenze non si ferma. La scorsa notte due auto sono andate distrutte dalle fiamme tra via Paternò e via Meli. Sono stati i residenti a dare l'allarme ai vigili del fuoco ed al nucleo radiomobile dei carabinieri di Noto. Il fuoco ha divorato veicoli, mentre i carabinieri hanno acquisito i filmati di alcune telecamere della zona nel tentativo di potere risalire ai piromani.