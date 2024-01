Finanziaria, ok all'ampliamento delle attività commerciali nei Centri storici

Approvate nella legge stralcio della finanziaria della Regione siciliana norme sul frazionamento delle medie e grandi strutture di vendita esistenti con cui si intende consentire il frazionamento di esercizi commerciali, ovvero le medie e grandi strutture di vendita, per un massimo di quattro esercizi commerciali sulla stessa superficie originariamente autorizzata, con la semplice comunicazione al Suap competente per territorio. La norma amplia le metrature consentite per aprire attivita' commerciali ed elimina i vincoli per l'apertura dei grandi negozi e dei relativi brand nazionali e internazionali oltre che nei centri storici, anche nelle altre zone del territorio comunale delle citta' siciliane, con cui si prevede la possibilita' di aumentare - rispetto agli attuali 100 -150 - 200 mq - il limite dimensionale delle superfici di vendita autorizzabili nelle zone comunali dove lo strumento urbanistico prevede la possibilita' di insediamento di soli esercizi di vicinato.com