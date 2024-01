Dopo la roboante vittoria della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione, per i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica solo un pareggio nella «seconda» nel derby disputato a Ragusa contro il Pro Ragusa. Uno zero a zero al termine dei 90’ di gioco accettato senza riserve alla luce degli episodi che ci sono stati nel corso della gara; che si sono equivalsi.