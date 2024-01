Crolla il solaio di un locale a Pistoia: i feriti sono 35, sei gravi

Sono 35 in totale i feriti curati negli ospedali in seguito al crollo del solaio dell'ex convento di Giaccherino in località Pontelungo a Pistoia, crollato sabato 13 gennaio durante una festa di nozze. Sei le persone ferite in codice rosso per le gravi fratture riportate ma che, secondo quanto ha fatto sapere l'Azienda sanitaria Toscana Centro, non sarebbero in pericolo di vita. Il più grave tra quelli in codice rosso avrebbe un polmone perforato.In ospedale sono finiti anche gli sposi, Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra.La Procura, diretta dal procuratore capo Tommaso Coletta, ha disposto il sequestro dell'edificio e ha aperto un fascicolo di indagine, al momento a carico di ignoti, per lesioni colpose (articolo 590 del codice penale) e omissione di lavori necessari per i rimuovere i pericoli (art. 677). Saranno le indagini ad accertare le cause del tragico incidente e le eventuali responsabilità anche sulla base dei risultati delle perizie che verranno effettuate. Al momento si ipotizza un cedimento strutturale del pavimento.

Al momento dell'incidente nel salone adibito a ristorante erano in corso i balli dopo il lungo pranzo. In 64 hanno fatto un volo di circa sei metri atterrando nel sottostante refettorio, che in quel momento era vuoto. Alla festa danzante partecipavano molti giovani per lo più della provincia fiorentina, c'erano anche dei bambini, una donna incinta, e diversi invitati stranieri, cittadini americani, amici e parenti della sposa originaria di Huston.