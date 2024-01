Il Siracusa 'asfalta' il Locri fuori casa, azzurri a - 1 dal Trapani capolista

Il Siracusa sfoggia il meglio di se stesso al 'Macrì' di Locri e senza eccessiva fatica, dà lezioni di calcio e fa tre gol. Alcuni li annulla l'arbitro per fuori gioco, ma azzurri, seppur privi dei tifosi al seguito, ha strameritato il successo. La buona volontà dei padroni di casa non è sufficiente a fermare la 'corazzata Siracusa'. Gli ospiti sbloccano la gara dopo appena 20 minuti ed il gol direttamente su calcio piazzato porta la firma di Aliperta. La sua è un'esecuzione balistica che sorprende il portiere di casa, Lanziani, alla sua sinistra. Il primo parziale si chiude sullo 0 -1. Nel secondo tempo ci si aspetta una reazione del Locri, che non arriva. Anzi i calabresi restano con un uomo in meno per l'espulsione di Comito. Tutto diventa più facile per il Siracusa che al raddoppia con Alma che intercetta un passaggio sbagliato della difesa avversaria e gonfia per la seconda volta la rete del Locri. Cacciola muove la panchina e richiama Maggio per Sarao, ma c'è spazio pure per Tejo, Ruffino e l'ultimo arrivato in casa azzurra, Lo Faso, che fallisce una clamorosa occasione. Il tris arriva al 62' con Zampa, a conclusione di un assedio azzurro che dura una decina di minuti. Il Locri riesce a realizzare il gol della bandiera a 10 minuti dalla fine, con Marsico, anche per rendere meno amara la sconfitta. I tre punti conquistati a Locri portano il Siracusa a - 1 dal Trapani capolista che ha osservato il turno di riposo. Mercoledì i ragazzi di Cacciola tornano in campo. Al De Simone alle 14,30 ospiteranno la Sancataldese.

(Nella foto Gaspare Cacciola)