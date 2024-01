Incendio in un locale a Milano, 11 persone ferite

Undici persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono dovuti ricorrere alle cure del 118 nel pomeriggio per un incendio, domato Vigili del fuoco in via Varesina alla periferia di Milano che si è sviluppato in un locale al pianoterra di una palazzina di due piani probabilmente usato, secondo i vigili stessi, come domitorio abusivo. A scopo precauzionale i soccorritori hanno evacuato i due piani superiori in cui si trovavano in totale 16 persone. I vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme e messo in sicurezza il locale. Sul posto sono intervenuti anche agenti della Polizia di Stato.