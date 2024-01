Messina che non ti aspetti espugna Caserta, il Catania cala il poker al Brindisi

E' un Messina che non ti aspetti. Con una na doppietta di Emmausso condanna la Casertana interrompendo a dodici la striscia di risultati utili consecutivi dei falchetti. Si ferma sul più bello la scalata dei rossoblù, battuti 2-0 dal Messina al Pinto. Partita quasi perfetta dei siciliani, contro la compagine locale che è sembrata a tratti confusa e priva di idee. Nel primo tempo è subito partita forte la Casertana che si è fatta vedere in avanti con una supremazia territoriale a suo favore, dopo i primi 15 minuti di gioco, è uscita fuori il Messina che dallo 0-1 in poi domina la gara lasciando poco e niente alla compagine campana. Stesso discorso nella seconda frazione di partita: Bene nei primissimi minuti la Casertana, poi solo Messina eccetto un tiro di testa di Montalto parato da Fumagalli. Con questo successo in trasferta, i peloritani sono fuori dalla zona play out.

Bene anche il Catania che nell'anticipo di ieri al 'Massimino', ha calato il poker al Brindisi. Lucarelli ha avuto coraggio a stravolgere la formazione, mandando in campo 7 undicesimi, dei nuovi arriavti. Per i rossazzurri hanno finalizzato in rete: Di Carmina, Zammarini, Costantino e Chiarella.