Elezioni a Pachino, il Pd dà mandato esplorativo a Barbara Fronterrè per il sindaco

Qualcosa comincia a muoversi a Pachino in vista delle elezioni amministrative di maggio. Ieri assemblea del partito democratico, alla presenza del commissario provinciale, il senatore Antonio Nicita, il parlamentare all'Ars, Tiziano Spada ed i vertici dei Dem locali. Nessuna fumata bianca nel corso della riunione, anche se il Pd non intende rinunciare alla candidatura a sindaco. L'assemblea Dem ha dato mandato a Barbara Fronterrè di verificare se chi l'aveva sostenuta due anni fa nella sfida contro Carmela Petralito è sempre dalla sua parte e se ci sono altre formazioni politiche pronte a spendersi per l'imprenditrice di Marzamemi. Si tratta di una verifica che dovrà avere tempi stretti per decidere il nome dell'aspirante primo cittadino di Pachino. Bocce ferme nel centro destra, dove tutti e nessuno sono candidati. Ancora manca l'accordo fra Forza Italia, Fratelli d'Italia, Mpa e la spartuta rappresentanza della Lega. Soltanto la Democrazia cristiana ha fatto qualche timido passo avanti, affidando il simbolo della Dc, Nuccio Cicciarella. Un percorso tutto in salita per il Centro destra dopo il clamoroso fallimento con la sindacatura Petralito, mandata a casa dopo due anni dal suo mandato.