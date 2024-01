Agrigento capitale della cultura, Cna disponibile a finanziare eventi

"Oltre che moralmente, attraverso l'impiego e la disponibilità delle nostre competenze, saremo vicini alla città dal punto di vista finanziario per promuovere le iniziative legate all'evento Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025". Lo ha annunciato il Presidente Nazionale della Cna, Dario Costantini, durante il suo intervento in occasione dell'Assemblea Territoriale della Confederazione, celebrata nella sala Zeus del Museo Archeologico "Pietro Griffo", messa a disposizione da Roberto Sciarratta, Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. "Così come abbiamo fatto con le Cna degli altri territori, che hanno l'onore e l'onere di rappresentare il Paese - ha precisato Costantini - anche per Agrigento il Sistema Cna darà il proprio contributo, perché - ha tenuto a sottolineare il Presidente - va bene la poesia ma occorrono i soldi per potere fare bene le cose". E la Cna un "antipasto" del suo concreto e generoso impegno, lo ha già servito nel corso del TTG di ottobre, accendendo i riflettori del mondo sulla città dei templi a seguito della prestigiosa proclamazione. "Nell'ambito della Fiera di Rimini - ha ricordato Dario Costantini, che nella sua due giorni di permanenza territorio ha voluto visitare le aziende - abbiamo dato protagonismo ad Agrigento".