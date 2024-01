La Volley Modica si arrende a San Giustino solo al tie break

San Giustino 3

Volley Modica 2

Parziali: 19/25, 25/20, 25/17, 20/25, 17/15

Ermgroup San Giustino: Troiani, Cozzolino, Ricci, Bragatto 14, Skuodis 14, Biffi 1, Wawrzynczyk 20, Cappelletti 21, Quarta 6, Marra (L1), n.e. Silvestrelli, Cioffi (L2), Stoppelli, Panizzi. All: Marco Bartolini; Ass. Mirko Monaldi.

Avimecc Volley Modica: Raso 5, Di Franco 1, Capelli 29, Putini 2, Chillemi 11, Cascio, Buzzi 11, Spagnol 18, Giudice, Nastasi (L1), Lombardo (L2), n.e. Italia, Tidona.

Arbitri: Alessandro D'Argenio e Alberto Dell'Orso.

La Volley Modica sfiora l'impresa. I “Galletti” biancoazzurri, infatti, si arrendono in casa dell'Ermgroup San Giustino soltanto al tie break dopo 2 ore e 21' di gioco e di grande battaglia. Un peccato per il sestetto di coach Enzo Distefano che nel quinto set prima di arrendersi hanno sciupato tre match point.