Siracusa, in Cattedrale i funerali di Angelo Giudice morto in incidente stradale

È stata eseguita nell'obitorio dell'ospedale Maggiore di Modica l'autopsia sul corpo del dottore Angelo Giudice, morto a capodanno in un incidente stradale sulla Modica-Pozzallo. Dopo il dissequestro della salma del medico siracusano sono stati autorizzati i funerali, che si terranno lunedì 15 gennaio a Siracusa, in Cattedrale, alle 10, in piazza Duomo in Ortigia.

Il chirurgo, ex primario all'ospedale Umberto I di Siracusa, ha perso la vita nell’incidente del primo gennaio scorso sulla statale Modica- Pozzallo. Giudice era seduto lato passeggero su una Fiat Tipo dove viaggiava insieme alla famiglia; fatale lo scontro con una una Opel Corsa condotta da un messinese. Nel sinistro ci furono anche sei feriti, di cui due gravi.