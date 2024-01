Acate, Salvatore Cutraro commissario della Società Operaia di Mutuo Soccorso

Per la prima volta dopo 155 anni di storia la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Acate non ha potuto eleggere il nuovo presidente nel tradizionale appuntamento di metà gennaio dedicato al rinnovo degli Organi sociali.

L’assemblea generale dei soci, ai sensi dello Statuto, ha dovuto nominare commissario il vice presidente uscente Salvatore Cutraro, ispettore capo della Polizia di Stato in pensione (nella foto), che avrà tre mesi di tempo per sollecitare gli iscritti a formare una lista con i nuovi dirigenti.

Cutraro, che ha svolto egregiamente anche il tesoriere, ha assicurato il massimo impegno disponibile, e ha indicato come suoi collaboratori, nella fase di traghettamento, altri due membri che facevano parte del Cda: il presidente dimissionario Giovanni Amarù e il segretario Emanuele Ferrera, responsabile della più antica biblioteca del centro ibleo.

Il ricambio generazionale, insomma, fa fatica a farsi strada in tutti sodalizi della cittadina, frequentati sempre di meno. Prova ne è che nell’attiguo Circolo degli Agricoltori, nessuno si è fatto avanti per sostituire l’anziano presidente Giovanni Di Cunta, che avrebbe volentieri passato la mano a un altro socio.