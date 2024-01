Salva - ineleggibili all'Ars, Commissione riapre l'iter delle audizioni

Tutto da rifare per la norma cosiddetta salva-ineleggibili. Gli emendamenti depositati in commissione Affari istituzionali dell'Ars modificano nella sostanza il disegno di legge all'esame da diverso tempo."Riaprirò l'iter delle audizioni perché a questo punto è necessario fare approfondimenti", annuncia il presidente Ignazio Abbate, che a breve aprirà la seduta della commissione, convocata anche per domani e dopodomani . Si allungano, dunque, i tempi. La norma potrebbe avere un impatto sulle vicende che riguardano quattro deputati regionali alle prese con ricorsi: si tratta di Dario Daidone, Nicola e Giuseppe Catania di FdI e Davide Vasta di ScN.