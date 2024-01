Adriano Barba eletto per acclamazione presidente di Fdi ad Agrigento

Adriano Barba è stato eletto per acclamazione presidente provinciale di Fratelli d'Italia ad Agrigento. L'investitura è giunta nel corso del primo congresso che si è svolto all'Hotel Akrabello, durante il quale sono intervenuti iscritti e dirigenti locali, regionali e nazionali alla presenza dei vertici del partito.

Avvocato e già coordinatore cittadino di Favara, Barba sarà affiancato dai vicepresidenti Davide Caico e Giulio Castellino.

Gli altri eletti nel direttivo sono Paola Antinoro, Calogero Bono, Calogero Casucci, Angelo Di Vita, Giuseppina Gammacurta, Vincenzo Giambrone, Giancarlo Granata, Leonardo Pitruzzella, Nazareno Reina, Vincenzo Russo e Teresa Saporito.

In seno al Congresso sono stati nominati 5 componenti della Commissione di Garanzia o Probiviri: Giuseppe Arnone, Calogero Burgio, Silvio Caracappa, Fabrizio Crapanzano e Francesco Picone.

Inoltre prossimamente saranno designati anche i responsabili dei vari Dipartimenti tematici del partito in provincia."Come annunciato si è svolto un congresso con una candidatura a presidente unitaria grazie al confronto costruttivo all'interno del nostro partito che qui ad Agrigento ha prodotto anche il maggiore aumento in percentuale dei tesserati in Sicilia. Questo coordinamento provinciale e i relativi vertici eletti saranno fondamentali per fare giungere ai Parlamenti regionale e nazionale le legittime istanze provenienti dal territorio di Agrigento e provincia, dove Fratelli d'Italia è in continua crescita, esercita un forte potere attrattivo e sta sempre più dotandosi democraticamente di una classe dirigente all'altezza" commenta Giusi Savarino, deputato regionale di FdI.