Palermo Calcio, Di Francesco:" Dimostreremo di essere degni dell'amore dei nostri tifosi"

"C'è amarezza per come è andata con il Cittadella, c'era da parte nostra la volontà di proseguire il trend positivo che ci aveva permesso di fare 8 punti nelle ultime quattro partite". L'attaccante del Palermo Federico Di Francesco esprime la propria amarezza per l'ultima sconfitta dei rosanero in casa del Cittadella. "Siamo partiti bene ma dopo il gol siamo calati e dobbiamo lavorare per fare in modo che questo non accada più - continua - A questa sconfitta si può reagire in un solo modo, con il lavoro ancora maggiore durante la settimana per migliorare le nostre lacune. Non è tutto da buttare ma bisogna avere una reazione già a partire dalla gara con il Modena".

Massima delusione soprattutto da parte dei tifosi che quest'anno non hanno mai fatto mancare il loro supporto, sia in casa che in trasferta: "Erano tantissimi, anche a Cittadella e ci hanno incitato dall'inizio alla fine. Sappiamo di averli delusi e cercheremo di dargli soddisfazioni da adesso a fine anno perchè lo meritano. Sono venuti pure in aeroporto prima della partenza a sostenerci. Ora sta a noi dimostrare che siamo degni dell'amore dei nostri tifosi".

Si pensa al prossimo avversario da affrontare al Barbera, ovvero il Modena: "E' un altra partita difficile - afferma Di Francesco - Loro vengono da un risultato non positivo in casa contro il Brescia e ha voglia di riscatto, proprio come noi. Sarà una bella partita, a viso aperto". Parlando del suo bilancio in rosanero dopo avere cominciato la stagione con un gol in A con la maglia del Lecce: "E' positivo. All'inizio ho avuto un po' di difficoltà, ho avuto anche un problemino fisico che mi ha tenuto un po' fuori ma adesso mi sento di avere trovato continuità nel lavoro e mi sento integrato nel mondo Palermo. Sono a quota 3 gol, compreso quello con il Lecce, ma io metto al primo posto gli obiettivi della squadra. Far parte del City Group è un grande orgoglio, loro sono arrivati da poco e hanno voglia di far bene e vincere. Per me è la mia famiglia è stato un ambientamento facile perchè Palermo è una città bella, dove c'è sempre il sole, con tanti posti stupendi, sono stato anche al Santuario di Santa Rosalia ed è stata un'esperienza bellissima.