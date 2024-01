Lavori sulla A18 Rosolini-Modica, il PD: vicenda Pirandelliana. Abbate (DC): nessuna chiusura

Sui lavori nel tratto autostradale della A18 Rosolini-Modica, annunciati dal Consorzio Autostrade Siciliane a poco più di un mese dall'inaugurazione, il 7 dicembre scorso, continua ad alimentare polemiche e commenti ironici. Dopo la "marcia indietro" del CAS che ha precisato come i lavori riguarderanno il completamento di opere che provocheranno solo qualche cambio di corsia, il PD di Modica parla di "vicenda Pirandelliana". "L'autostrada - afferma il segretario del PD di Modica, Salvatore Poidomani - è stata aperta quando era ancora incompleta. E il CAS - noto per l’insensibilità verso le esigenze dei cittadini quando reclamano maggiore efficienza e interventi manutentivi nelle autostrade - ha ceduto facilmente al canto delle Sirene della politica, che annunciavano manifestazioni pubbliche e prossime elezioni europee".

Sulle polemiche interviene il parlamentare regionale della DC, Ignazio Abbate. “Mi sento in dovere di intervenire – commenta Abbate – per fare chiarezza alla luce delle tante inesattezze che stanno girando in questi giorni sul web. Il tratto non sarà chiuso ma semplicemente ci saranno dei giorni in cui la circolazione avverrà a corsie alterne per consentire gli interventi di completamento dell’autostrada. Verranno effettuate lavorazioni accessorie, su aree adiacenti alle due carreggiate, per il completamento delle opere a supporto, vedi ad esempio i pannelli solari che serviranno per l’illuminazione. Per cui una corsia sarà chiusa per permettere la sosta dei mezzi pesanti che trasportano il materiale. Quindi nessun problema al manto stradale ma semplicemente degli interventi per altro già annunciati il giorno dell’inaugurazione".