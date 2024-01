La 17enne morta nel mare di Palermo: indagini per istigazione al suicidio

La Procura di Palermo indaga sulla morte di Fauzia Islam, la studentessa di 17 anni di origini bengalesi trovata morta in mare da un peschereccio a 17 chilometri dalla costa palermitana. Fauzia era scomparsa martedì. I suoi effetti personali - un giubbotto e lo zaino - erano stati trovati sugli scogli nel quartiere Vergine Maria. Secondo i primi accertamenti la giovane, che frequentava il liceo linguistico, si sarebbe suicidata, ma non sono chiari i motivi del gesto: da quil'inchiesta per istigazione al suicidio.