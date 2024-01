La Volley Modica batte al tie break la Giavì Pedara

Volley Modica 3

Giavì Pedara 2

Parziali: 20/25, 25/21, 25/19, 21/25, 15/10

Davanti a una bella cornice di pubblico che ha fatto sentire la sua voce (presente anche una rappresentanza di tifosi ospiti), la Volley Modica di coach Ciccio Italia, domenica pomeriggio al “Geodetico” di via Fabrizio,con una prova di carattere ha battuto al quinto set una Giavì Pedara mai doma che ha venduto la pelle a caro prezzo. Il successo consente ai biancoazzurri di mantenere il secondo posto alle spalle dell'Astra Volley unica squadra finora, capace di battere la squadra modicana che è giusto ricordare partecipa al campionato di serie D con una formazione composta per quasi tutta la rosa da atleti che partecipano ai campionati giovanili under 19 e under 17.