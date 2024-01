Sparatoria a Roma, ucciso un 33enne

E'morto uno dei due uomini centrati da colpi d'arma da fuoco stasera a Largo Odoardo Tabacchi, in zona Corviale, alla periferia di Roma. Secondo quanto si apprende, si tratta di un romano di 33 anni.

L'altro, ferito alla gamba, è stato portato in ospedale.

I proiettili sono stati esplosi da un'auto di colore bianco che poi si è data alla fuga. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118 per il 33enne romano. L'uomo, centrato al torace, è morto poco dopo. L'altro, invece, un 30enne anche lui romano, è stato ferito a una gamba ed è stato trasportato all'ospedale San Camillo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.