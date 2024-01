Ispica ricorda Salvatore Stornello nel centesimo anniversario della nascita

Su iniziativa del Sindaco Innocenzo Leontini inizia ad Ispica l'anno dedicato alla memoria di Salvatore Stornello del quale, il 17 gennaio 2024, ricorre il centesimo anniversario della nascita. In ricordo della sua figura e delle sue azioni amministrative Ispica lo celebrerà con una serie di eventi dal titolo "Salvatore Stornello il passato è ancora Futuro" che si svolgeranno durante tutto l'anno.

Salvatore Stornello (Ispica, 17 gennaio 1924 – 15 agosto 1997) fu un amministratore e un politico che segnò fortemente la Storia di Ispica della seconda meta’ del 900: l'artefice della Città odierna.

Stornello rivestì la carica di Sindaco per ben 20 anni, dopo aver esordito come Commissario per un anno. Continuò, poi, la sua carriera politica come deputato regionale a Palermo per tre legislature e, a Roma, con la carica di Deputato della Repubblica Italiana durante l’undicesima legislatura.

Ispica e gli ispicesi furono sempre al centro della sua azione, nei due decenni a capo della Città: Stornello che era un figlio del popolo coinvolse le categorie, fino a quel momento ai margini del governo della città artigiani, operai, braccianti, contadini e produttori), a sedere a fianco dei “detentori della cultura” nella gestione delle sorti della comunità ispicese, sotto lo sventolio delle rosse bandiere socialiste. Il suo pensiero illuminato, le sue intuizioni lungimiranti, la sua grande capacità realizzativa e la pragmatica concretezza che lo contraddistinguevano si posero a fondamento di un’ azione che fu determinante per lo sviluppo economico, sociale e culturale della Città.

Il primo evento è in programma, il 17 gennaio con un doppio appuntamento: alle ore 12.00, presso la Stele Commemorativa di Salvatore Stornello in Piazza Mazzini, ci sarà la deposizione di una corona di fiori mentre nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 18.30 , nell’Aula Consiliare di Palazzo Bruno di Belmonte parleranno il Sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, Rosario Gugliotta già Sindaco di Ispica, lo Storico Francesco Fronte già presidente del Consiglio Comunale di Ispica.