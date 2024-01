Piazze di spaccio a Siracusa, sorpresi con coca e crack: 2 ai domiciliari

Ieri, nell’ambito del quotidiano contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti a Siracusa, agenti delle Volanti hanno arrestato due giovani ventenni, già conosciuti alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nello specifico, i poliziotti, nel corso di un controllo su strada, hanno sorpreso i due giovani in via Santi Amato, in possesso di 6 dosi di cocaina e 11 dosi di crack pronte per la vendita al dettaglio e della somma di 530 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Dopo le incombenze di legge, i due arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, sono stati posti agli arresti domiciliari.