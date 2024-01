Ferrovia tra aeroporti Comiso e Catania, Dipasquale (Pd): progetto da sostenere

"Del collegamento stabile in treno dalla città di Comiso all'aeroporto della città, fino ad arrivare a Vizzini e quindi allo scalo etneo, se ne parla ormai da tempo e fin dal primo momento ho dato la mia disponibilità a sostenere il progetto per quanto di mia competenza. Per questo ritengo che la nascita di un comitato a supporto di questa idea sia utile e indispensabile per potenziare la rete infrastrutturale degli Iblei". Così Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all'Ars, commenta la notizia della costituzione di un gruppo di lavoro che si occupi di studiare la materia e appoggiare il progetto. "Già a marzo del 2023 - continua Dipasquale - partecipando all'incontro organizzato da Legambiente, Comitato Pendolari Siciliani e CUB Trasporti per discutere del sistema ferroviario nel Sud-Est di Sicilia, mi ero reso disponibile ad intraprendere un percorso affinché i due aeroporti di Comiso e Catania vengano collegati tra loro. Posizione che ho ribadito anche a settembre durante il convegno organizzato dall'Assessorato Sviluppo Economico del Comune di Ragusa. Sono contento di sapere che si sta passando a una fase più operativa". "Certo - aggiunge il parlamentare dem - viene un po' d'amarezza pensando che per avere un'infrastruttura pubblica necessaria si debba ricorrere alla costituzione di un comitato piuttosto che vedere l'azione propositiva dei Governi, nazionale o regionale. Il tema della mobilità, purtroppo, è un tasto dolente di questo Governo regionale di destra che, in ormai più di sei anni, non è ancora riuscito a trovare nuove risorse per le infrastrutture".