Mafia e droga a Palermo, 30 condanne e 2 assolti nel processo "Stirpe"

Il gup Maria Cristina Sala ha condannato trenta imputati e ne ha assolti due nel processo celebrato nell'aula bunker dell'Ucciardone di Palermo nato dalle operazioni Stirpe 1 e Stirpe 2 su mafia, estorsioni e traffico di droga. Lo stupefacente veniva comprato in Calabria e Campania e arrivava nelle piazze di Palermo. Le indagini furono condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale nel novembre 2021. Le pene sono pesanti. Quella più alta è stata inflitta a Maurizio Di Fede, 17 anni e 4 mesi, del quartiere Roccella che non voleva che una bimba partecipasse alle manifestazioni del 23 maggio. "Noi non ci immischiamo con Falcone e Borsellino", diceva. Le altre condanne riguardano, Tommaso Nicolicchia e Pietro Paolo Garofalo, 16 anni ciascuno, Salvatore Lotà e Tommaso Militello, 14 anni ciascuno, Antonino Lo Nigro, 13 anni, Antonino Chiappara, 12 anni e 4 mesi, Rosario Montalbano, 12 anni e 2 mesi, Giuseppe Parisi, 12 anni, Claudio Onofrio Palma,11 anni e 4 mesi. Vincenzo Petrocciani e Pietro Parisi, 11 anni ciascuno, Francesco Greco e Antonino Lauricella, 10 anni e 4 mesi ciascuno, Giuseppe Ciresi, 10 anni, Paolino Cavallaro, 9anni e 8 mesi, Michele Mondino, 8 anni e 10 mesi, GiuseppeAurilia e Ludovico Castelli, 8 anni e 4 mesi ciascuno, AndreaSeidita, 8 anni, Ignazio Lo Monaco, 7 anni 8 mesi, AntoninoMulè, 7 anni, Vittorio Emanuele Bruno, 6 anni e 4 mesi, Settimo Centineo, 6 anni, Gioacchino Di Maggio e Luciano Uzzo, 5 anni e 8 mesi a testa, Gaetano Terrana, 4 anni e 8 mesi, Girolamo Celesia, 3 anni, Francesco Catalano, 2 anni e 4 mesi, Maria Mirabella, un anni e 4 mesi. Gli unici assolti sono Antonietta De Simone, difesa dall'avvocato Claudio Gallina Montana e Vincenzo Di Fede, difesa dall'avvocato Loredana Mancino. Il giudice ha riconosciuto il risarcimento danni alle parti civili: Comune di Palermo, rappresentato dall'avvocato Ettore Barcellona, al Centro Pio La Torre e Fondazione Falcone, assistiti dall'avvocato Francesco Cutraro, al Fai, Confcommercio avvocato Fabio Lanfranca e a Solidaria, Sos Impresa, avvocati Fausto Amato e Maria Luisa Martorana.