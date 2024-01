Lite a Capodanno nel Cosentino, un arresto per tentato omicidio

Un diciottenne è stato stato arrestato a Cetraro, dai carabinieri della Compagnia di Scalea, con l'accusa di "tentato omicidio aggravato dai motivi abietti e futili". Il ragazzo èr itenuto l'autore dell'accoltellamento di un uomo di ventisei anni avvenuto a seguito di una lite scoppiata la notte di Capodanno nei pressi di un locale notturno di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza. L'arresto - in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Paola su richiesta della locale Procura - fa seguito ad un'indagine condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Scalea e della stazione di Belvedere Marittimo.