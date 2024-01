Sottosegretario all'Istruzione Frassinetti alla scuola dell'Infanzia di Marina di Acate

La nuova scuola dell’infanzia di Marina di Acate, in provincia di Ragusa, ha accolto oggi il Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti. Una scuola inaugurata il 18 settembre scorso, ospitata in alcuni locali della Caritas e oggi frequentata da 25 bambini dai 3 ai 6 anni di età, la maggior parte figli di immigrati.

La prima scuola in contrada Macconi, una realtà destinata a crescere che rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra le istituzioni civili e religiose e associazioni che tanto si sono impegnate affinché questo territorio complesso avesse una scuola per l’infanzia.

È stato uno dei momenti della due giorni, il 15 e il 16 gennaio, nella provincia di Ragusa dedicati al tema della lotta alla dispersione scolastica, alle strategie e alle iniziative per combattere il fenomeno.

Alla due giorni ha partecipato anche il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro, la dirigente dell’Ambito Territoriale di Ragusa Viviana Assenza, il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘Capitano Puglisi’, Salvatore Panagia, di cui fa parte il plesso di Marina di Acate.

“Avvertiamo forte la responsabilità di fare in modo che l’istruzione sia assicurata e diffusa in tutto il territorio siciliano - dice il Direttore Pierro -. Il nostro impegno e l’attenzione sono costanti nei confronti delle zone a rischio e più svantaggiate dell’Isola –. La visita del Sottosegretario Frassinetti è proseguita all’Istituto tecnico aeronautico di Ragusa ‘Fabio Besta’.

Palermo, 16 gennaio 2024