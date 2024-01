Modica, è morto Giorgio Ciacera: storico titolare della "Latteria"

E' morto a Modica l'imprenditore Giorgio Ciacera, proprietario di uno dei bar del centro che ha fatto la storia dei locali di tendenza della città, vale a dire "La Latteria". Un punto di riferimento per le famiglie sedute ai tavoli con veduta sullo struscio di Corso Umberto, per i giovani studenti e, negli anni Settanta e Ottanta, anche per i tifosi di calcio che si riunivano alla "Latteria" per i commenti del dopopartita del Modica. Rinomati i gelati della Latteria, apprezzati non solo dai modicani. Giorgio Ciacera aveva 91 anni. Era un grande appassionato di ciclismo e le sue ore libere erano dedicate alla famiglia e alla sua bici da corsa.

Ai familiari le condoglianze di Nuovo Sud.