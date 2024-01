Scherma Modica; Sofia Spadaro e Carla De Leva vincono anche la 2^ prova regionale Under 14 a Caltagirone

Dopo le vittorie nella prima prova della stagione ad ottobre, una doppia conferma sulle pedane del Palasport di Caltagirone per le due fiorettiste della Scherma Modica Sofia Spadaro nella categoria bambine e Carla De Leva nella categoria ragazze/allieve, nella seconda prova regionale del Gran Premio Giovanissimi under14. Per la piccola Sofia percorso senza ostacoli, come si evince dai punteggi degli ultimi assalti: 10/1 in semifinale contro la nissena Carusotto e 10/4 in finale contro la compagna di allenamenti Noemi Cannata. Per quest’ultima un argento che segna un passo avanti rispetto alla prima prova, dove era salita sul gradino più basso del podio. Medaglia di bronzo e conferma per Celeste Guccione fermata nel derby di semifinale dalla Cannata. Anche per Carla De Leva nella categoria delle più grandi ragazze/allieve successo con percorso netto, con tutte vittorie nel girone preliminare che gli hanno consentito l’accesso diretto ai quarti di finale dove ha regolato nell’ordine la siracusana Aloschi per 15/8, in semifinale la trapanese Di Vittorio per 12/7 e nella finale l’altra aretusea Oliva per 15/12. Nella categoria giovanissimi fioretto sul podio, con posizioni invertite rispetto alla precedente prova regionale, Alberto Pisana argento e Flamingo Gioele bronzo. Infine in evidenza nella categoria maschietti Giovanni Barone che accede per la prima volta nella finale ad 8. Contemporaneamente agli under14, impegnato sulle pedane di Coppa del Mondo a Parigi Giorgio Avola, che dopo aver agevolmente superato il giorno di qualifiche preliminari riportando tutte vittorie nel girone preliminare, nel tabellone principale a 64 al primo turno vinceva contro l’atleta di Hong Kong Lee Yat Long per 15/12, per poi affrontare il compagno di nazionale Alessio Foconi. Entrambi artefici di un bellissimo assalto con diversi capovolgimenti di fronte, con il modicano che si era trovato in vantaggio sul 13/11, prima di subire il break decisivo di Foconi che con grande freddezza faceva suo il match per 13/15. Rammarico contenuto per Avola, che ha dimostrato di esprimere una buona forma schermistica, con la possibilità di riscatto nella prossima prova di Coppa del Mondo proprio in Italia a Torino tra poco meno di un mese.