Trento, donna trovata morta sul letto di casa

Indagini in corso a Trento a seguito del ritrovamento del cadavere di una donna di 32 anni. Il corpo senza vita della donna pare sia stato ritrovato dall’ex marito. Sul letto sono presenti macchie di sangue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari con il medico legale e il pubblico ministero di turno Patrizia Foiera.Gli inquirenti giunti sul posto stanno verificando se si tratta di un omicidio oppure di un malore. La donna è stata ritrovata nell'appartamento al civico 5 di via Vicenza, nel quartiere Bolghera. Secondo le prime informazioni, la donna era separata dal primo marito, che ha fatto la segnalazione verso le ore 11 di questa mattina, e aveva intrapreso una nuova relazione.

La morte della 32enne non risalirebbe alla giornata odierna bensì a due giorni fa. È quanto sta emergendo dagli accertamenti e primi sopralluoghi delle forze dell'ordine, carabinieri e colleghi della scientifica, unitamente ai sanitari e al medico legale.

Sono in corso alcuni interrogatori di persone disposti dal pm Foiera. Stando alle prime informazioni la donna sarebbe mamma di una bambina.