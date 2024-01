Meloni e Von der Leyen a Forlì: fischi alla premier

E'durato circa un'ora il colloquio, all'interno del Municipio di Forlì, tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e quella della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen.

Le due presidenti erano giunte nella sede comunale intorno alle 13.30 per un summit sugli aiuti economici europei a seguito dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, lo scorso maggio. L'arrivo, sotto la pioggia, è stato accolto da diversi fischi e dal grido 'Rispetto, rispetto' lanciato da alcune decine di manifestanti in attesa, fin dal mattino, delle due presidenti. Dalla folla è stato urlato anche 'Rispetto per la Romagna, no a questa passerella'.

"Von der Leyen, che con me e Bonaccini era stata sui territori pochi giorni dopo l'alluvione e si era presa delle responsabilità e degli impegni a dare delle risposte anche dal punto di vista europeo, torna a Forlì. E quelle risposte sono arrivate particolarmente con questa revisione del Pnrr" che "ci consente di investire 1,2 miliardi particolarmente", tra le altre cose "sulla difesa idraulica e il ripristino di viabilità e infrastrutture stradale", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento per la firma dell'accordo per lo Sviluppo e la coesione tra il governo italiano e la Regione Emilia Romagna.