Centrale della droga in un capannone di Castrovillari: 5 fermi

Una vera e propria centrale della droga, allestita in unc apannone industriale nell'area Pip di Castrovillari, è stata scoperta dalla Polizia che ha fermato cinque persone - tre a Castrovillari e due a Salerno - di nazionalità cinese. L'operazione è stata portata a termine, con il coordinamento della Dda di Catanzaro in sinergia con la Procura di Castrovillari diretta da Alessandro D'Alessio, nella giornata di ieri e coperta dal più stretto riserbo. Altri arresti erano stati eseguiti nelle scorse settimane in Olanda, dove la droga veniva commercializzata, su impulso del procuratore Vincenzo Capomolla e del pm distrettuale Stefania Paparazzo.