Accende il camino ed ha un ritorno di fiamma: ustionata nel Cosentino

Stava tentando di accendere il camino della propria abitazione, utilizzando del liquido infiammabile, quando è stata investita dalle fiamme riportando ustioni sul corpo e, in particolare, alle braccia. E'accaduto ad una donna di 50 anni di Santa Maria del Cedro, nel Cosentino. Soccorsa dal 118, la donna è stata prima trasportata nell'ospedale Iannelli di Cetraro per poi essere trasferita in condizioni ritenute gravi al Centro grandi ustionati del Policlinico di Bari.