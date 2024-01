Dissesto al Comune di Chiaramonte, insediati i tre commissari straordinari

Al Comune di Chiaramonte Gulfi si sono insediati i tre commissari che dovranno gestire la fase del dissesto finanziario dichiarato il 15 settembre scorso. I commissari sono: Alberto D’Arrigo, segretario generale al Libero Consorzio di Ragusa (ex Provincia regionale), Loredana Torella, attuale segretario comunale a Ramacca, e Francesca Mazzola, dottore commercialista. La “Commissione straordinaria di liquidazione” dovrà gestire l’indebitamento del Comune di Chiaramonte. I tre commissari dovranno adottare tutti i provvedimenti per giungere all’estinzione del debito. Gestiranno un disavanzo di 8.761.184,47 euro e un debito verso 87 fornitori e creditori per un ammontare complessivo di 3.890.000 euro. Contro la dichiarazione di dissesto, l’ex sindaco Sebastiano Gurrieri aveva presentato un ricorso al Tar.